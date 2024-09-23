

Премьер-министр Грузии находится в США

23.09.2024 16:00





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН.



По данным администрации правительства, Ираклий Кобахидзе выступит с речью на 79-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября. Запланирована встреча премьер-министра Грузии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Премьер-министр также будет присутствовать на официальном приеме от имени президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден, который состоится в честь глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генассамблеи.



О других мероприятиях и двусторонних встречах администрация правительства не сообщает.



Постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе сообщил журналистам, что «в рамках недели высокого уровня запланирован ряд мероприятий, в которых примет участие премьер-министр и пройдут встречи с лидерами различных стран».



По его словам, основными темами разговора станут мир и безопасность в регионе, прогресс и реформы Грузии, которые важны для многих стран мира.



«Исходя из специфики ООН, одно из важнейших дел, в которых Грузия продемонстрировала значительный прогресс в последние годы, — это экономическое развитие страны, мир и безопасность в регионе, в которые Грузия вносит очень большой вклад. Итак, разговор будет касаться текущих событий в регионе, прогресса Грузии, а также тех реформ, которые важны для многих стран мира», — отметил Давид Бакрадзе.





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