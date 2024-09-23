

Представители неправительственного сектора Грузии встретились с делегацией ПАСЕ

23.09.2024 16:00





«Мы видим наблюдаем за очень агрессивной кампанией со стороны правящей команды по отношению к нам, но постараемся сделать все, чтобы защитить голоса наших граждан», — заявила перед встречей с делегацией Парламентской Ассамблеи Совета Европы глава грузинского отделения неправительственной организации Transparency International Эка Гигаури.



«В первую очередь, конечно, мы поговорим о наших планах. Вы знаете, что наша организация будет наблюдать за выборами. Мы вместе с нашими партнерскими организациями охватим все избирательные участки и соответственно постараемся сделать все для защиты голосов наших граждан. Также вы знаете, что мы наблюдаем за предвыборной кампанией и будем говорить обо всем, что происходит в предвыборный период.



Конечно, по поводу «российского права», какое влияние «российское право» оказывает на неправительственный сектор в целом. Также поговорим об использовании административного ресурса. О недавних нападениях, в том числе во время предвыборной кампании. Мы также поговорим о том, что будем делать в случае, если наблюдать за этими выборами будет особенно сложно.



Мы наблюдаем очень агрессивную кампанию с их стороны [команды партии власти] по отношению к нам. Даже в их официальных предвыборных роликах демонстрируются наши фотографии, поэтому агрессивная кампания, которую они ведут в предвыборный период, усложняет нашу работу. Об этом мы тоже поговорим», — сказала Гигаури.



Напомним, делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из шести человек прибыла в Грузию с предвыборным визитом для оценки избирательной кампании и политического климата.



В Тбилиси делегация встретится с президентом Грузии, спикером парламента, заместителем министра внутренних дел, членами парламентского большинства и оппозиции, председателем и членами Центральной избирательной комиссии. Также запланированы встречи с представителями Комиссии по коммуникациям и Антикоррупционного бюро, гражданского общества и СМИ.



Источник: SOVA

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