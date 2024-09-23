

«TI – Грузия»: Мы постараемся сделать все для того, чтобы голоса граждан были защищены

23.09.2024 16:37





Мы видим очень агрессивную кампанию со стороны правящей команды по отношению к нам. Мы постараемся сделать все для того, чтобы голоса граждан были защищены, - заявила глава неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури перед встречей с делегацией Парламентской Ассамблеи Совета Европы.



По ее словам, агрессивная кампания, которую правящая команда проводит в предвыборный период против третьего сектора, осложняет деятельность неправительственных организаций, и этот вопрос будет обсуждаться на встрече с делегацией.



«В первую очередь, конечно, мы поговорим о наших планах. Вы знаете, что наша организация будет наблюдать за выборами. Мы вместе с нашими партнерскими организациями охватим все избирательные участки и соответственно постараемся сделать все для того, чтобы голоса граждан были защищены.



Мы видим очень агрессивную кампанию со стороны [правящей команды] по отношению к нам. Даже в их официальных предвыборных роликах демонстрируются наши фотографии, поэтому агрессивная кампания, которую они ведут в предвыборный период, затрудняет нашу работу. Об этом мы тоже поговорим», - заявила Гигаури.



Для справки, делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из шести человек прибыла Грузию с предвыборным визитом для оценки избирательной кампании и политического климата.



В Тбилиси делегация встретится с президентом Грузии, спикером парламента, заместителем министра внутренних дел, членами парламентского большинства и оппозиции, председателем и членами Центральной избирательной комиссии. Также запланированы встречи с представителями Комиссии по коммуникациям и Антикоррупционному бюро, гражданского общества и СМИ.



Полный состав делегации будет наблюдать за выборами в Грузии 26 октября вместе с другими международными наблюдателями.





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