

Усупашвили: Иванишвили и ее команда встали на путь нанесения необратимого ущерба стране

23.09.2024 17:05





Бидзина Иванишвили и ее команда встали на путь нанесения необратимого ущерба стране. Многие уже подверглись санкциям, и многих это еще ждет. Это плохо и для страны, потому нам нужны серьезные усилия для повышения авторитета страны и народа, - заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Давид Усупашвили, говоря о визите премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в США и отношениях со стратегическими партнерами страны.



По его оценке, визитом Ираклия Кобахидзе в США правящая партия хочет показать, что для них «дороги в мире не закрыты».



«Он [Ираклий Кобахидзе] отправился в США с такими месседжами – я прибыл в самое сердце партии глобальной войны – так он называют людей, к которым приехал. Они хотят показать и сделать вид, что дороги мира для них не закрыты.



На Ассамблее ООН соберутся представители 208-210 стран, они кому-то пожмут руку и скажут: «Вот у нас есть друзья», - заявил Давид Усупашвили.



По его словам, правящая партия допустила много ошибок, на исправление которых потребуется некоторое время, однако он уверен, что «Грузинская мечта» не сможет допустить никаких непоправимых ошибок в оставшийся до выборов период.



«Они сделали много вещей, которые можно исправить, но это займет время. Теперь, если начнется отзыв послов, это будет еще одним шагом в неправильном направлении, но мы это тоже исправим.



Вспомните их отношение к европейским коллегам, когда они отказывались встречаться с приехавшими сюда. Это логично, если с ними встретится немного людей, а когда речь идет о санкциях, то будет и меньше рукопожатий. Это нехорошо и для страны, мировое сообщество это видит, и мы должны дать им понять, что Грузия - это не та Грузия, которую они видят сейчас у власти», - заявил Давид Усупашвили.





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