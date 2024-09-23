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Спикер парламента встретился с главой миссии наблюдателей ОБСЕ
23.09.2024 17:15
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с главой миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ (OSCE/ODIHR) Оуэном Мерфи.
Стороны обсудили предвыборную обстановку в Грузии.
Также Оуэн Мерфи интересовался парламентской деятельностью в предвыборный период, о которой Шалва Папуашвили предоставил подробную информацию.
На встрече была отмечена важность внедрения электронных средств на выборах 2024 года, что положительно оценено главой наблюдательной миссии.
Также Оуэн Мерфи ознакомил Шалву Папуашвили с деятельностью миссии по наблюдению за выборами.
Шалва Папуашвили поблагодарил главу миссии по наблюдению за выборами за многолетнюю успешную деятельность в Грузии.
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