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Спикер парламента встретился с главой миссии наблюдателей ОБСЕ


23.09.2024   17:15


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с главой миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ (OSCE/ODIHR) Оуэном Мерфи.

Стороны обсудили предвыборную обстановку в Грузии.

Также Оуэн Мерфи интересовался парламентской деятельностью в предвыборный период, о которой Шалва Папуашвили предоставил подробную информацию.

На встрече была отмечена важность внедрения электронных средств на выборах 2024 года, что положительно оценено главой наблюдательной миссии.

Также Оуэн Мерфи ознакомил Шалву Папуашвили с деятельностью миссии по наблюдению за выборами.

Шалва Папуашвили поблагодарил главу миссии по наблюдению за выборами за многолетнюю успешную деятельность в Грузии.


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