

Кобахидзе: Мир и безопасность необходимы для обеспечения прав человека и устойчивого развития

23.09.2024 21:38





Мир и безопасность необходимы для обеспечения прав человека и устойчивого развития. Пакт будущего будет способствовать глобальному миру и безопасности, основанных на принципах Устава ООН, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на «Саммите будущего» организованном канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Грузии Намибии Нанголой Мбумбой в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



По словам главы правительства, саммит создал платформу для укрепления международного сотрудничества, и теперь главной задачей будет реализация принятых обязательств на практике.



«Цифровой договор станет планом открытого и безопасного цифрового будущего, в котором технологии будут использоваться для защиты прав человека и служения глобальному благополучию. Мы полагаем, что мнения будущих поколений должны быть приняты во внимание в рамках нашей политики, чтобы долгосрочное воздействие наших действий было учтено и обеспечено. Декларация о будущих поколениях необходима для того, чтобы их голоса были услышаны и их интересы были защищены. Этот саммит создал платформу для укрепления международного сотрудничества. Сейчас главной задачей будет реализация обязательств на практике и создание лучшего будущего», - заявил премьер-министр.







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