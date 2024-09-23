

Президент рассказала, почему не удалось договориться политическим объединениям Гахария и Хазарадзе

23.09.2024 21:39





На сегодняшнем брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала причины, по которым, по ее мнению, не состоялось объединение партий Мамуки Хазарадзе и Георгия Гахария.



Как отметила Зурабишвили, провал переговоров был скорее виной обстоятельств, прошлого, которое тяжело давит практически на всех политических игроков в стране.



«Я пришла сюда не для того, чтобы посплетничать, чтобы сказать вам, чья вина в том, что не получилось. Наверное, всех и в то же время никого. Это была скорее вина обстоятельств, прошлого, которое тяжело давит на практически всех политических игроков в этой стране, и будущего, потому что всегда есть страх, как мне защитить свою идентичность, будущее. Эти обстоятельства мешают и, вероятно, будет мешать, потому что мы не вышли из этих обстоятельств. Но двумя главными виновниками в этих обстоятельствах являются, с одной стороны, политическая культура, которая еще не сформировалась, культура поиска компромиссов, потому что по-прежнему считается слабостью, если ты уступаешь и насколько ты уступаешь, и кто больше уступает, тот слабее. Ясно, что в предвыборный период это сложно преодолеть. Вторым виновником в данном случае является то, что пожирает всех нас – недоверие, подозрительность, подогреваемые всевозможными теориями заговора. Это касается всех нас, это касается и меня, это действует на всех, и поэтому от всего этого очень трудно освободиться. Эта обстановка сильно затрудняет любой поиск необходимого соглашения, уступок, определяющих конечный результат переговоров. Этого не произошло, не состоялось и мы находимся в моменте, когда надо смотреть вперед и увидеть, что то, что не состоялось, — это факт. Но этот процесс принес свои результаты, мы должны это увидеть. Свой позитив заключается в том, что, с одной стороны, между партиями изменились отношения, и то, что было очень сложно еще вчера, постепенно тает, и можно сказать, что дальнейшее сотрудничество идет уже гораздо легче. То есть создается новая перспектива, которая дает нам картину, что эти партии идут отдельно, но совершенно ясно, что цель одна и та же. Сегодня утром хартию подписала четвертая партия, и это то, что действительно больше всего объединяет эти четыре партии. Другого объединителя нет. Это цемент», — заявила Саломе Зурабишвили.





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