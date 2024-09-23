

«Грузинская мечта» ведет страну к конфронтации» — Зурабишвили

23.09.2024 21:54





Политика «Мечты» и Иванишвили нам очень помогает. Практически с каждым днем их пророссийская направленность становится все более очевидной. Это уже не «про», это российскость, уступка с их стороны всего, что является главным в этой стране, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге, говоря о предвыборной кампании «Грузинской мечты».



По словам Саломе Зурабишвили, предвыборная кампания «Грузинской мечты» вместо позитивных обещаний «состоит из страха, угроз, обещаний мести».



Как отметила президент, «Грузинская мечта» не имеет надежды на победу за счет голосов избирателей и пытается привести общество к конфронтации, чтобы затем легитимизировать применение силы.



«Они знают, что больше не смогут победить на выборах голосами. Потому и говорят нам, что извне желают устроить революцию и свергнуть власть, что, оказывается, мы хотим этого и вы хотите…



Когда уступаешь все своему врагу, идешь на невероятные уступки во всех отношениях, что же ты делаешь, когда эта страна [Россия] – та страна, которую мы знаем? Ты разжигаешь ее аппетит и ничего больше. Когда этот аппетит разгорелся и рядом с тобой нет никого в качестве друзей, ты находишься в полной изоляции, если это не вызов войны, то тогда я не знаю, в чем заключается политика мира.



Власти, ведущие страну к конфронтации и прямой потере независимости, устраивают в Левиле какое-то мероприятие, посвященное восстанию, и непонятно, чему служит это мероприятие? Радуются тому, что восстание закончилось, или какие они извлекают уроки?» - заявила Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





