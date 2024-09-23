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Верховный представитель ЕС представит в Европарламенте доклад «Откат демократии в Грузии»


23.09.2024   21:59


8 октября Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррелль выступит с речью о Грузии в Европарламенте.

Согласно информации, размещенной на сайте Европарламента, Борелль представит европейским парламентариям доклад «Откат демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии».

Также Жозеп Боррелль представит доклад на тему «Укрепление устойчивости Молдовы против российского вмешательства перед предстоящими президентскими выборами».

Кроме того, согласно повестке дня, после состоявшихся на сессии Европарламента дебатов о нарушениях прав человека, демократии и верховенства закона депутаты Европарламента примут соответствующие резолюции.


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