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Верховный представитель ЕС представит в Европарламенте доклад «Откат демократии в Грузии»
23.09.2024 21:59
8 октября Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррелль выступит с речью о Грузии в Европарламенте.
Согласно информации, размещенной на сайте Европарламента, Борелль представит европейским парламентариям доклад «Откат демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии».
Также Жозеп Боррелль представит доклад на тему «Укрепление устойчивости Молдовы против российского вмешательства перед предстоящими президентскими выборами».
Кроме того, согласно повестке дня, после состоявшихся на сессии Европарламента дебатов о нарушениях прав человека, демократии и верховенства закона депутаты Европарламента примут соответствующие резолюции.
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