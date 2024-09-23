

Верховный представитель ЕС представит в Европарламенте доклад «Откат демократии в Грузии»

23.09.2024 21:59





8 октября Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррелль выступит с речью о Грузии в Европарламенте.



Согласно информации, размещенной на сайте Европарламента, Борелль представит европейским парламентариям доклад «Откат демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии».



Также Жозеп Боррелль представит доклад на тему «Укрепление устойчивости Молдовы против российского вмешательства перед предстоящими президентскими выборами».



Кроме того, согласно повестке дня, после состоявшихся на сессии Европарламента дебатов о нарушениях прав человека, демократии и верховенства закона депутаты Европарламента примут соответствующие резолюции.







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