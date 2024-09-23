

Кобахидзе заступился за Иванишвили перед грузинскими журналистами в Нью-Йорке

23.09.2024 22:55





Против Бидзины Иванишвили продолжается шантаж, который обречен на неуспех. Они не усвоили, что то, что не работает годами, не будет работать и спустя годы, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам в Нью-Йорке.



Премьер Кобахидзе отметил, что цель подобных шагов – заставить Бидзину Иванишвили сделать шаг, противоречащий национальным интересам Грузии.



«Против Бидзины Иванишвили продолжается шантаж. Вы знаете, что он уже находится под санкциями де-факто, у него в Европе заморожены 2 миллиарда долларов США, но сейчас шантаж продолжается в другой форме. Вы слышите, что угрожают ввести формальные санкции. Но ни так и ни эдак эти люди не смогут достичь цели.



Все мы знаем, какова их цель – они хотят заставить Бидзину Иванишвили сделать шаг, противоречащий национальным интересам Грузии. Разумеется, этот шантаж ни в коем случае не будет успешным. Они не усвоили, что то, что не работает годами, не будет работать и спустя годы. Исходя из этого, этот шантаж обречен на неуспех», - заявил премьер.





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