

Предвыборный штаб Трампа перепутал Грузию со штатом Джорджия

23.09.2024 23:50









Команда кандидата Трампа оплатила показ рекламных постов в фейсбуке с призывом к жителям штата Джорджия голосовать за него на выборах в ноябре. К постам была прикреплена фотография горного пейзажа с надписью: «Регистрируйся, чтобы проголосовать за Трампа», пишет The Atlanta Journal-Constitution.



Это изображение продается на сервисе Shutterstock. Под ним, в частности, указаны, такие теги: Кавказские горы в июне, Сванетия (регион Грузии).



Это не первый случай, когда штат и страну путают в СМИ или социальных сетях.



Предвыборный штаб Трампа использовал фото из грузинской высокогорной Сванети для агитации в американском штате Джорджия.Команда кандидата Трампа оплатила показ рекламных постов в фейсбуке с призывом к жителям штата Джорджия голосовать за него на выборах в ноябре. К постам была прикреплена фотография горного пейзажа с надписью: «Регистрируйся, чтобы проголосовать за Трампа», пишет The Atlanta Journal-Constitution.Это изображение продается на сервисе Shutterstock. Под ним, в частности, указаны, такие теги: Кавказские горы в июне, Сванетия (регион Грузии).Это не первый случай, когда штат и страну путают в СМИ или социальных сетях.





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