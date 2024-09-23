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Предвыборный штаб Трампа перепутал Грузию со штатом Джорджия
23.09.2024 23:50
Предвыборный штаб Трампа использовал фото из грузинской высокогорной Сванети для агитации в американском штате Джорджия.
Команда кандидата Трампа оплатила показ рекламных постов в фейсбуке с призывом к жителям штата Джорджия голосовать за него на выборах в ноябре. К постам была прикреплена фотография горного пейзажа с надписью: «Регистрируйся, чтобы проголосовать за Трампа», пишет The Atlanta Journal-Constitution.
Это изображение продается на сервисе Shutterstock. Под ним, в частности, указаны, такие теги: Кавказские горы в июне, Сванетия (регион Грузии).
Это не первый случай, когда штат и страну путают в СМИ или социальных сетях.
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