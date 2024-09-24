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Боррель выступит в Европарламенте по поводу отката демократии в Грузии
24.09.2024 11:21
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 8 октября выступит в Европарламенте с речью об откате демократии в Грузии.
Об этом говорится в предварительной повестке дня парламента, сообщает "Европейская правда".
Согласно информации, Боррель представит европейским парламентариям заявление под названием "Откат демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии".
Также Боррель представит заявление об укреплении устойчивости Молдовы против российского вмешательства перед предстоящими президентскими выборами.
Напомним, Европейский Союз готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии в ответ на антидемократические действия грузинских властей и их антизападную риторику.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что любые изменения в визовое соглашение будут "дешевым шантажом".
После принятия парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах", саммит ЕС заявил, что это фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.
17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении законодательный пакет о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как "законы против ЛГБТ-пропаганды", который критиковали в ЕС и Совете Европы.
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