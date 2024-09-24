

За последние 2 месяца избирательные партии получили в виде пожертвований более 9 миллионов лари

24.09.2024 11:33





За период с 1 июля по 12 сентября 2024 года избирательные партии в сумме получили в виде пожертвований 9 571 423 лари.



В частности, согласно информации, опубликованной на сайте Антикоррупционного бюро Грузии, больше всего пожертвований получила «Грузинская мечта» - более 8 миллионов лари, а конкретнее 8 246 460 лари. За этот период на партию приходится до 250 пожертвований, отсюда до 40 лиц зачислили «Грузинской мечте» по 60 тысяч лари.



После правящей партии, больше всего пожертвований среди оппозиционных партий получила «Лело для Грузии». Примерно за 2 месяца, со 2 июля по 4 сентября, партия получила пожертвования в размере 1 038 537 лари. Среди жертвователей - один из лидеров партии Давид Усупашвили, а также Автандил Церетели, которые пожертвовали партии соответственно 10 000 и 60 000 лари.



Что касается «Единого национального движения», то за период с 1 июля по 12 сентября партия получила пожертвования на 164 455 лари.



Партия «За Грузию» с 1 июля по 8 сентября получила пожертвований на сумму 118 971 лари. Среди жертвователей: Бека Лилуашвили, Бердия Сичинава, Натия Мезвришвили и Леван Гогичаишвили.



За тот же период парламентская оппозиционная партия «Европейские социалисты» получила сумму только в июле. Три жертвователя зачислили в общей сложности 3 тысячи лари.



Согласно информации, опубликованной на сайте Антикоррупционного бюро Грузии, в указанный период 2024 года две парламентские партии – «Граждане» и «Стратегия Агмашенебели» не получили пожертвований.





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