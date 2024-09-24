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Страсбургский суд передал в Большую палату дело пострадавших на тбилисской акции 20 июня


24.09.2024   12:06


Коллегия Большой палаты Европейского суда по правам человека удовлетворила ходатайство адвокатов заявителей и передала дело от 20 июня на рассмотрение Большой палаты.

В Ассоциации молодых юристов Грузии заявляют, что дела передаются в палату в исключительных случаях. Согласно Конвенции, дело должно поднимать серьезные вопросы толкования или применения Европейской конвенции или ее протоколов или другие важные вопросы общего значения.

7 мая 2024 года Европейский суд по правам человека признал государство Грузию нарушителем Европейской конвенции на основании жалоб граждан, пострадавших в ходе акции 20-21 июня 2019 года (дело 26 человек).

Европейский суд по правам человека согласился с доводами Ассоциации молодых юристов и установил в деле процессуальное нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека (запрет на пытки), при этом суд обязал государство выплатить в общей сложности 153 600 евро в пользу заявителей.

Суд отметил, что государство не провело эффективного расследования, поэтому поручил правительству провести расследование.

Европейский суд сделал по делу ряд важных выводов, в решении было подчеркнуто следующее:

Спустя четыре с половиной года расследование не пришло к какому-либо выводу; Государство не оценило должным образом вопрос ответственности руководителей несмотря на то, что об этом прямо говорилось в рекомендациях Народного Защитника; по мнению суда, государство не провело системного анализа событий; нет официального полного отчета о хронологии событий и операции по разгону акции, что позволило бы избежать подобных нарушений в будущем.

Государство обязано обеспечить во время столь масштабной полицейской операции, чтобы сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые в насилии, были идентифицируемы… сотрудники правоохранительных органов, ответственные за поддержание правопорядка и проведение арестов, обязаны носить отличительный знак, например соответствующий код.

Ассоциация молодых юристов поясняет, что на основании доказательств по делу суд смог установить нарушения материальной части прав, гарантированных статьями Конвенции 3 (запрет пыток), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собраний), именно с этой целью Суд 1 августа 2024 года подал ходатайство о передаче дела в Большую палату, поскольку подобный подход к вопросу вызывает серьезные вопросы, связанные с применением Европейской конвенции по правам человека.










Источник: SOVA
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