

Антикоррупционного бюро решило, что НПО TI-Georgia и «Выбери Европу» являются политическими объединениями

24.09.2024 12:44





По решению Антикоррупционного бюро, «Международная прозрачность - Грузия», ее исполнительный директор Эка Гигаури, организация «Выбери Европу», ее директор Хатуна Лагазидзе и соучредители признаны субъектами с заявленными предвыборными целями, и на них должны распространяться ограничения, предусмотренные главой III органического закона Грузии «О политических объединениях граждан», - заявил на брифинге глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили.



По его словам, в результате мониторинга было выявлено, что «Международная прозрачность - Грузия» и ее исполнительный директор активно включены в предвыборную кампанию, целью которой является как поддержка конкретных политических партий, так и призывы воздержаться от поддержки конкретной политической партии.



«В результате мониторинга, осуществленного Антикоррупционным бюро, бюро приняло решение признать, «Международную прозрачность - Грузия», ее исполнительного директора Эку Гигаури, «Выбери Европу», ее директора Хатуну Лагазидзе и соучредителей: Софико Чкония, Николоза Шургая, Георгия Рухадзе, Шалву Дзебисашвили, Георгия Папелишвили, Лелу Джеджелава, Георгия Тактакишвили и Иване Чкония субъектами с заявленными предвыборными целями, и на них распространились ограничения, предусмотренные главой III органического закона Грузии «О политических объединениях граждан».



В результате мониторинга было выявлено, что «Международная прозрачность - Грузия» и ее исполнительный директор Эка Гигаури как непосредственно, так и в рамках кампании «Мой голос за Евросоюз» активно включены в предвыборную кампанию, которая нацелена как на поддержку конкретных политических партий, так и призывы воздержаться от поддержки конкретной политической партии. Кроме того, делаются заявления о мобилизации различных материальных и нематериальных ресурсов. Проводятся встречи с населением, в социальных сетях создаются специальные группы, которые служат формированию конкретных политических настроений в обществе. Активно используется специально созданный сайт, аппликация, а также местные и международные СМИ.



В результате мониторинга также было выявлено, что «Выбери Европу», ее директор Хатуна Лагазидзе и члены правления активно включены в предвыборные политические процессы, которые служат цели поддержки или воздерживания от поддержки конкретных политических партий. Для этого использованы как человеческие, так и материально-технические ресурсы, презентации, встречи с населением в регионах, концерты, производство и распространение видеороликов, что связано с финансовыми затратами, которые составляют более 100 000 лари. Указанный ресурс используется для формирования конкретных политических настроений у населения и формирования мнения перед выборами...



По решению бюро, «Международная прозрачность - Грузия», ее исполнительный директор Эка Гигаури, «Выбери Европу», ее директор Хатуна Лагазидзе и соучредители обязаны в течение 5 дней, в установленном законом порядке предоставить в бюро финансовые отчеты за соответствующий отчетный период. Также они обязаны раскрыть и предоставить информацию о банковских реквизитах тех счетов, которые используются для доходов и расходов, связанных с их избирательными целями. В Антикоррупционном бюро ведется мониторинг всех субъектов, которые, предположительно, включены в деятельность по поддержке перед выборами конкретных политических партий и используют для этого различные материальные и нематериальные ресурсы. Об итогах мониторинга общественность будет проинформирована дополнительно», – заявил Ражден Купрашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





