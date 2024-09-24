

Президент: Мы все должны идти на выборы, мы все должны защищать наш выбор

24.09.2024 12:54





В течение этих четырех недель я никому не позволю не говорить день и ночь о «Грузинской хартии», потому что на самом деле хартия является инструментом единства, - заявила на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, без реформ, предусмотренных хартией, которые включают в себя суд, антикоррупционные действия и избирательную среду, страна не сможет двигаться вперед.



«Почему хартия? - о которой мало говорят, и сейчас я хочу вам сказать, что в течение этих четырех недель я никому не позволю не говорить день и ночь о хартии, потому что, по сути, хартия - это инструмент единства. Нет другого инструмента между этими партиями. Хартия - это план действий по возвращению в Европу, на тот путь, на котором нас остановили, а теперь хотят вообще свести с него. Хартия – это то, что дает нам план очень реальных и конкретных решений.



С самого первого дня сбора нового парламента, когда в парламент войдет большинство, созданное этими четырьмя партиями, это означает отмену всех тех законов, которые прямо противоречат не только европейским рекомендациям, правам человека, но и нашему будущему, нашему будущему, нашим ценностям, и которые необходимо срочно отменить.



У нас есть очень простая общая программа, общая цель и модель, наверное, уже начавшихся отношений друг с другом, которую нам нужно сохранить. Если где-то возникнут проблемы, я тоже буду там.



Мы все должны идти на выборы, мы все должны защищать наш выбор, но защита выбора происходит заранее, через мобилизацию, нужно идти на выборы, будь то здесь или за границей, и я знаю, что там это будет очень сложно, и это показатель того, насколько власть боится своей диаспоры, тех людей, которые помогают этой стране извне, и этим людям не дают того элементарного права, которое называется правом голоса. Когда не открываешь участки…, то МИД, как и ЦИК - оба виноваты и все это надо выяснять в суде. Это тотальная дискриминация и неприемлемо в демократической стране. Все это необходимо исправлять», - заявила президент.





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