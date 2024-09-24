

Гигаури: Официального требования на предоставление финансовых документов они пока не получали

24.09.2024 13:39





Мы действуем в соответствии с Конституцией Грузии и не думаем, что тут какая-то проблема. Как видно, наоборот, это проблема властей, потому что им не нравится, что идет такая кампания, - так руководитель неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури откликнулась на решение Антикоррупционного бюро о том, что организации Эки Гигаури и Хатуны Лагазидзе являются «субъектами с заявленной предвыборной целью», и к ним должен применяться закон «О политических объединениях граждан».



Как пояснила «Интерпрессньюс» Гигаури, официального требования на предоставление финансовых документов они пока не получали.



«Это ответ властей Грузии на проводимую нами кампанию, главная цель которой - убедить граждан проголосовать за европейское будущее Грузии. Мы действуем в соответствии с Конституцией Грузии и не думаем, что здесь какая-то проблема. Как видно, наоборот, это проблема властей Грузии, потому что им не нравится, что идет такая кампания. Что касается передачи финансовых документов, то мы еще не получили официального требования, посмотрим, о чем нас попросят, и поступим в соответствии с этим», - сказала Гигаури.



Для справки, по решению Антикоррупционного бюро, «Международная прозрачность - Грузия», ее исполнительный директор Эка Гигаури, организация «Выбери Европу», ее директор Хатуна Лагазидзе и соучредители признаны субъектами с заявленными предвыборными целями, и на них должны распространяться ограничения, предусмотренные главой III органического закона Грузии «О политических объединениях граждан»





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





