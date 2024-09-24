

Дарчиашвили: «Грузинская мечта» приложила огромные усилия, чтобы Грузия была достойным членом европейской семьи

24.09.2024 13:41





«Хочу сказать всем, кто целенаправленно борется против нашей страны и наших достижений, которые очень ценны для каждого гражданина, что им не удастся нанести вред этим достижениям», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



По его словам, партия «Грузинская мечта» приложила огромные усилия, чтобы Грузия была достойным членом европейской семьи.



«Напомню о настойчивых усилиях наших оппонентов, направленных на то, чтобы Грузия не получила визалиберализацию, не стала ассоциированным членом ЕС и не получила те выгоды, которые предназначены непосредственно для нашего народа. К сожалению, их усилия, направленные против интересов нашей страны, становятся очевидными. Мы не верим, что они делают это случайно. Это целенаправленные шаги против нашей страны. Народ это прекрасно видит и оценивает. Хочу сказать всем, кто целенаправленно борется против нашей страны и её достижений, которые очень важны для каждого гражданина, что им не удастся навредить этому.



В последние годы мы приложили огромные усилия для того, чтобы Грузия была достойным членом европейской семьи. Наша власть сделала всё возможное и приложила колоссальные усилия, чтобы Грузия стала страной-кандидатом, чтобы граждане Грузии могли путешествовать по странам ЕС без виз и чтобы Грузия имела соглашение о свободной торговле с ЕС. Мы продолжим это, и обязательно сделаем Грузию достойным членом Евросоюза. Нашим оппонентам не удастся навредить всему этому. Призываю их прекратить вредить стране и заниматься деструктивной деятельностью, которая наносит ущерб стране, внешней политике и интересам народа», – подчеркнул Дарчиашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





