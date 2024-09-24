

Дело о событиях 20 июня рассмотрит Большая палата Страсбургского суда

24.09.2024 13:41





Жалобы граждан, пострадавших в ходе акции 20-21 июня 2019 года (дело 26 человек), были переданы на рассмотрение в Большую палату Страсбургского суда (Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ).



По данным Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), коллегия Большой палаты Европейского суда по правам человека в составе пяти судей удовлетворила ходатайство адвокатов заявителей и передала дело на рассмотрение Большой палаты.



Дела передаются в Большую палату Европейского Суда в исключительных и должным образом обоснованных случаях.



7 мая Европейский суд по правам человека установил Грузии нарушение Европейской конвенции по правам человека, в частности ее статьи 3 (запрет пыток), по жалобам пострадавших демонстрантов и журналистов 20-21 июня 2019 г., и обязал государство выплатить в пользу истцов в целом 153 600 евро.



Однако суд установил нарушение статьи 3 только в процессуальной части, а не в материальной части.



1 августа заявитель обратился в ЕСПЧ с просьбой передать дело в Большую палату, обращение было удовлетворено.



20-21 июня 2019 года в Большой Палате продолжится рассмотрение жалоб граждан, пострадавших в ходе антиоккупационной акции.



20-21 июня 2019 г. не менее 240 человек, в том числе 40 журналистов и 80 полицейских, получили увечья в результате разгона полицией антиоккупационного митинга перед зданием Парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Напряженность возникла после того, как российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов обратился к присутствующим с кресла спикера Парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которое проводилось в зале заседания Парламента Грузии 19 июня 2019 года.



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