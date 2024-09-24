

Цискаришвили: Необходимо, чтобы оппозиция победила на выборах и договорилась о формировании коалиции

24.09.2024 14:09





Необходимо, чтобы оппозиция в целом победила на парламентских выборах и договорилась о формировании коалиции. Это задача номер один. Давайте сначала перепрыгнем, а потом скажем «хоп». Не время обсуждать кадровые вопросы, - заявил генеральный секретарь «Единства - Национального движения» Петре Цискаришвили.



Как отметил Цискаришвили, для победы на выборах необходим единый фронт оппозиции, скоординированная работа, в том числе помощь со стороны президента.



«Правительство должно быть обязательно укомплектовано профессиональными и патриотичными людьми, но прежде чем мы придем к комплектованию этого правительства, необходимо, чтобы оппозиция в целом выиграла парламентские выборы и договорилась по формированию коалиции. Это задача номер один, и я бы сказал, давайте сначала перепрыгнем, а потом скажем «хоп». Не время обсуждать кадровые вопросы, будь то техническое правительство, профессиональное или частично укомплектованное политиками, так как сейчас мы должны думать только об одном, не допустить победы «Мечты», не дать сфальсифицировать выборы, потому что противник очень коварный, хорошо организованный, очень богатый. Он сделает все, чтобы не уступить власть, и мы должны сейчас сфокусироваться только на том, чтобы он не смог ни фальсифицировать голоса, ни манипулировать, запугивать людей, подкупать. Для этого нам необходимо объединить силы, остался ровно месяц, для этого оппозиции нужен единый фронт, координированная работа, оппозиции нужна для этого, в том числе, помощь и со стороны президента, а когда мы победим, говорить о кадровых вопросах правительства будет гораздо легче, чем сегодня», - сказал Петре Цискаришвили.





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