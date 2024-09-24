

"Международная прозрачность – Грузия" распространяет заявление в ответ на решение Антикоррупционного бюро

24.09.2024 14:09





Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» назвала решение Антикоррупционного бюро необоснованным.



По их словам, данное решение направлено на преследование наблюдательной организации.



«Как нам стало известно через СМИ, Антикоррупционное бюро приняло решение признать «Международную прозрачность — Грузия» и её исполнительного директора Эку Гигаури субъектами с заявленными предвыборными целями и распространить на них ограничения, предусмотренные III главой органического закона Грузии «О политических объединениях граждан». Это решение пока не было передано ни организации, ни лично Эке Гигаури.



Мы заявляем, что решение Антикоррупционного бюро Грузии лишено как фактической, так и юридической основы. «Международная прозрачность — Грузия» и Эка Гигаури действительно остаются верны европейскому выбору Грузии и всегда публично заявляли об этом. Такой выбор закреплён в Конституции Грузии и соответствует стремлениям абсолютного большинства населения страны. Мы действуем в рамках Конституции Грузии.



Мы дождёмся передачи нам решения Антикоррупционного бюро и после этого предпримем соответствующие правовые шаги», — говорится в заявлении «Международной прозрачности — Грузия».



Антикоррупционное бюро объявило НПО «Международная прозрачность — Грузия», «Выбери Европу», её директора и соучредителей субъектами с предвыборными целями, на которых будут распространяться ограничения, предусмотренные законом «О политических объединениях граждан».





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