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Хазарадзе: правительство будет сформировано в тесной консультации с президентом
24.09.2024 14:10
«Правительство будет сформировано в тесной консультации с президентом» — заявил лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости создания технического правительства по завершении выборов.
«Я хочу подтвердить свое уважение к президенту. Вы знаете, мы присоединились к хартии, как только о ней стало известно общественности. Главное в хартии – весь политический спектр вместе с избирателями должен проводить из правительства «Русскую мечту».
Это важнейшая стратегическая задача – победить на выборах и отменить все российские законы. Что касается технического правительства, то в этой стране не хватает профессионалов. Если вы посмотрите на министров «Грузинской мечты», то поймете, что там полный хаос. У них нет базового образования по управлению, например, здравоохранением или экономикой. Вот почему мы здесь сегодня.
Состав правительства будет формироваться в тесном сотрудничестве с президентом. Что нам нужно сделать сегодня, так это победить на выборах с очень большим перевесом, что и произойдет 26 октября», — заявил Хазарадзе.
Кроме того, оппозиционер прокомментировал несостоявшийся союз «Сильной Грузии» и партии «Гахария за Грузию».
««Сильная Грузия» согласилась на все условия, и мы были готовы подписать (соглашение). Почему это не удалось, детали не важны. Мы готовы сотрудничать со всеми оппозиционными партиями, которые являются прозападными, чтобы отстранить это российское правительство.
Задача номер один — принять закон о люстрации, чтобы к власти никогда не пришли люди, которые служат россиянам», — заявил Хазарадзе.
Напомним, 23 сентября президент на брифинге заявила, что техническое правительство должно формироваться по согласованию с политическими партиями, а не из назначенных ими политиков.
Как отметила Президент, европейский опыт выборов таков, что в период кризиса и на короткий период к власти приходят люди-профессионалы и признанные всеми, «не участвовавшие в политической борьбе».
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