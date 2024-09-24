

TI обвинило Антикоррупционное бюро в преследовании мониторинговой организации

24.09.2024 14:31





«Решение Антикоррупционного бюро необоснованно и направлено на преследование мониторинговой организации», говорится в заявлении грузинского отделения Transparency International. Ранее бюро обвинило 2 НПО во вмешательстве в предвыборную кампанию. В TI же утверждают, что решение бюро не имеет ни фактической, ни юридической основы.



«Как нам стало известно через СМИ, Антикоррупционное бюро приняло решение признать Transparency International – Georgia и ее исполнительного директора Эка Гигаури субъектами с заявленной избирательной целью и применить ограничения, предусмотренные главой III Органического закона Грузии «О политических объединениях граждан». Ни организации, ни лично Эке Гигаури пока не представили указанное решение.



Заявляем, что решение Антикоррупционного бюро правительства Грузии не имеет ни фактической, ни юридической основы. Transparency International – Georgia и Эка Гигагури были и остаются верны европейскому выбору Грузии и заявляли об этом во всех публичных выступлениях. Такой выбор зафиксирован в Конституции Грузии и соответствует чаяниям абсолютного большинства населения Грузии. Мы действуем в рамках Конституции Грузии», — говорится в заявлении организации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





