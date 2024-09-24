

Хазарадзе: Комплектация правительства будет проведена в очень тесной консультации с президентом

24.09.2024 14:44





Комплектация правительства будет проведена в очень тесной консультации с президентом - сегодня нам нужно победить на выборах с большим преимуществом, что и произойдет 26 октября, - об этом заявил лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе, откликаясь на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о техническом правительстве.



Как пояснил Хазарадзе, цель «Грузинской хартии», чтобы весь политический спектр вместе с избирателями отправил из власти правительство «русской мечты».



«Хочу подтвердить свое уважение к президенту. Вы знаете, что мы присоединились к хартии, как только о ней стало известно общественности. Главное в хартии то, чтобы весь политический спектр вместе с избирателями отправил из власти правительство «русской мечты». Это самая важная стратегическая задача - победить на выборах и упразднить все российские законы. Что касается технического правительства, чего не хватает этой стране, это профессионалов. Если вы посмотрите на министров «Грузинской мечты», то поймете, что полный хаос. Не имеют элементарного образования, как управлять, например, здравоохранением или экономикой. Поэтому мы в этом положении. Состав правительства будет комплектоваться в тесной консультации с президентом. Что нам нужно сделать сегодня, так это победить на выборах с очень большим перевесом, что и произойдет 26 октября», - заявил Хазарадзе.



Кроме того, он сказал о процессе переговоров коалиции «Сильная Грузия» и партии «Гахария для Грузии» и отметил, что готовы сотрудничать со всеми оппозиционными партиями, которые настроены прозападно.



««Сильная Грузия» согласилась на все условия, и мы были готовы подписать. Почему это не удалось, детали не имеют значения. Мы готовы сотрудничать со всеми прозападными оппозиционными партиями, чтобы удалить российское правительство из этой страны. Задача номер один - принятие закона о люстрации, чтобы люди, которые служат россиянам, никогда не пришли к власти», - сказал Хазарадзе.





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