

Женщине, вернувшейся из Грузии в Беларусь, грозит до 10 лет тюрьмы — NEXTA

24.09.2024 15:11





Гражданку Беларуси, вернувшуюся из Грузии в Беларусь, будут судить по двум уголовным обвинениям. Информацию об этом NEXTA публикует в социальной сети X.



Как сообщается, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины Марина Леонович переехала в Тбилиси, где работала в одной из международных IT-компаний. Неизвестно, почему молодая женщина решила вернуться в Беларусь.



Марина обвиняется в финансировании «экстремистской деятельности» и «участии в материальном обеспечении деятельности по использованию граждан Беларуси для участия на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах».



Обычно по таким статьям судят за донаты, например, полку Калиновского, воюющего на стороне Украины.



По данным NEXTA, молодой женщине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.





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