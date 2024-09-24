

АМЮГ и ISFED обвиняют Антикоррупционное бюро в принятии незаконного решения

24.09.2024 15:38





Ассоциация молодых юристов Грузии и организация «Справедливые выборы» (ISFED) считают незаконным решение Антикоррупционного бюро признать организации Transparency International – Georgia и «Выбери Европу» субъектами с заявленной избирательной целью и применить к ним определенные ограничения. В неправительственном секторе считают, что интерпретация закона создает опасный прецедент для его использования недоброжелателями и непропорционального ограничения свободы слова и выражения мнений.



«Мандатом Антикоррупционного бюро является контроль финансовой деятельности политических объединений граждан (политических партий), субъектов выборов и лиц, имеющих заявленные избирательные цели, и осуществление иных полномочий, связанных с этой сферой.



Согласно Закону Грузии «О политическом объединении граждан», определенные ограничения, установленные для партии, применяются к лицу, заявившему избирательные цели и использующему соответствующие финансовые и другие материальные ресурсы для достижения этих целей. Заявленная цель выборов – это фактическое обстоятельство, при котором очевидно стремление конкретного человека прийти к власти путем участия в выборах. Заявление должно быть сделано публично и должно быть направлено на формирование общественного мнения.



Антикоррупционное бюро уполномочено распространять ограничения, установленные Органическим законом Грузии «О политических объединениях граждан», на других лиц в рамках мониторинга только при наличии соответствующего предварительного условия», — говорится в заявлении.



Напомним, что Антикоррупционное бюро признало Transparency International Georgia, ее исполнительного директора Эку Гигаури, а также организацию «Выбери Европу» и ее директора Хатуну Лагазидзе субъектами с декларируемыми предвыборными целями. На них будут распространяться ограничения, предусмотренные третьей главой органического закона о политических объединениях граждан.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





