

Президент Ирана осудил вторжение России в Украину и заявил о готовности к переговорам с Западом

24.09.2024 17:00





Иран стремится к переговорам с Западом в связи с обвинениями в поставках России баллистических ракет, заявил новый иранский президент Масуд Пезешкиан. Он указал, что Тегеран не поставлял Москве эти боеприпасы, а также сообщил, что иранская сторона никогда не поддерживала российскую агрессию против Украины.



«Мы готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против Украины», — заявил иранский президент журналистам во время своего участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке (его слова приводит Alarabiya).



Высказывания Пезешкиана уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит разъяснять Тегерану свою позицию по вторжению в Украину. «Это суверенная позиция Ирана», — подчеркнул в то же время Песков.



6 сентября The Wall Street Journal сообщило, что Иран передал России несколько сотен баллистических ракет малой дальности. Согласно информации The Times, речь идет о 200 ракетах Fateh-360, которые были доставлены в один из каспийских портов 4 сентября. Ахмад Бахшаеш Ардестани, член иранского парламента и комитета по национальной безопасности и внешней политике, подтвердил поставки. Он отметил, что Тегеран вынужден обменивать ракеты на сою и пшеницу. По его словам, Иран уже передает ракеты «Хезболле», ХАМАСу и «Хашд аш-Шааби», поэтому не видит проблемы в их поставках России.



Европейские чиновники, беседовавшие с Bloomberg на условиях анонимности, сообщили, что США и Великобритания подозревают: в обмен на иранские баллистические ракеты РФ могла передать Ирану ядерные технологии.



За передачу ракет США и Европа ввели новые санкции против Ирана, затронув иранские компании и физические лица, участвующие в военных поставках, а также авиакомпанию Iran Air.



21 сентября стало известно, что Иран, передав России ракеты Fateh-360, не предоставил мобильные пусковые установки, необходимые для их запуска. Эксперты, опрошенные Reuters, полагают, что Тегеран таким образом пытается оставить себе пространство для маневра в переговорах с западными странами по вопросам «снижения напряженности».



Военное сотрудничество между Ираном и Россией заметно усилилось с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Иран начал поставки беспилотников «Шахед», а затем на территории России был построен завод для их производства. Весной 2023 года разведка США сообщила о секретной сделке, по которой Россия обязалась поставлять Ирану уран для создания ядерного оружия.



Пезешкиан был единственным кандидатом от реформаторов на прошедших выборах президента Ирана. В отличие от других кандидатов, чьи программы продолжают политику предыдущего президента Эбрахима Раиси, погибшего в мае во время крушения вертолета, Пезешкиан открыто критиковал власти, выступал за улучшение отношений с США и поддерживал свободу женщин, включая отказ от обязательного ношения хиджаба. Пезешкиан, в частности, критиковал совершенное в 2022 году сотрудниками полиции убийство иранской девушки Махсы Амини, задержанной за непокрытую голову. Случившееся он называл неприемлемым и требовал прозрачного расследования.





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