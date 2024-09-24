

Нацвлишвили: Антикоррупционное бюро превратилось в репрессивный механизм

24.09.2024 17:21





Антикоррупционное бюро превратилось в репрессивный механизм - вместо того чтобы бороться с коррупцией, оно преследует политические партии и представителей гражданского сектора, причем избирательно! - заявила журналистам однп из лидеров «Сильной Грузии» Анна Нацвлишвили.



Как отметила Нацвлишвили в этом контексте, в любом городе Грузии коррупция «смотрит прямо в лицо», и на этом фоне возникает вопрос, насколько Антикоррупционное бюро выполнило возложенные на него законом обязанности, и какой факт коррупции выявило.



«Основная функция и легитимная цель создания Антикоррупционного бюро заключалась в том, чтобы бюро защищало финансы граждан, чтобы их не захватывали чиновники и чтобы они не использовались для незаконного обогащения лиц, находящихся во власти. В этом заключалась задача создания Антикоррупционного бюро. Мы видим, что Антикоррупционное бюро ничего не делает для защиты бюджета от хищений. Вместо этого оно превратилось в репрессивный механизм, преследует политические партии и представителей гражданского сектора, причем выборочно. Это один из наиболее ярко выраженных репрессивных механизмов, который нарушает фундаментальные принципы свободной и равной избирательной среды», - заявила Анна Нацвлишвили.





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