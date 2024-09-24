

В Гонконге будет задействован безвизовый режим для граждан Грузии

24.09.2024 17:23





С 30 сентября 2024 года граждане Грузии смогут путешествовать в Специальный административный район Китая — Гонконг без визы. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.



По данным агентства, согласно решению Специального административного района Гонконг, гражданам Грузии разрешено въезжать в Гонконг без визы и находиться в стране 30 дней подряд.



«Достижение соглашения о безвизовом режиме стало возможным в результате активной работы между сторонами Грузии и Гонконга. Для справки, безвизовый режим в Китайской Народной Республике действует для граждан Грузии с 28 мая 2024 года.



Следует отметить, что благодаря статусу Специального административного района Гонконг имеет независимую иммиграционную и визовую политику», — отметили в ведомстве.







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