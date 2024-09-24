

«Правящая «мечта» осознаёт, что не может победить на выборах» — президент Грузии

24.09.2024 17:54





Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что правящая партия «Грузинская мечта» осознаёт, что не сможет победить на выборах и для удержания власти нуждается в конфронтации.



По её словам, правящая партия уже не просто пророссийская, а открыто российская. Зурабишвили заявила об этом на брифинге 23 сентября.



— «Мы действительно находимся на переломном моменте. И это важно осознать… В этом нам очень помогает сама политика «Грузинской мечты» и Иванишвили. С каждым днём всё более очевидна их пророссийская ориентация. Это уже не просто «про», это полностью российская политика. Они отказываются от всего, что важно для этой страны. У них нет никакой избирательной кампании. С начала этого года ничего не было сделано, кроме раздачи денег в отдельных местах; ничего не делалось для того, чтобы привлечь голоса, не было настоящей предвыборной кампании, которая бы привлекла избирателей, завоевала симпатии. Нет, их кампания состоит из одного: запугивание, угрозы, обещание мести — будь то аресты или что-то ещё», — заявила она.



Президент также отметила, что правящая партия использует события, радующие общество и страну, такие как спортивные или другие успехи, для разжигания конфронтации.



— «Что это значит, когда власть перед выборами разжигает конфронтацию? Это значит, что они знают, что не могут выиграть выборы голосами и хотят довести страну до столкновения. Поэтому нам говорят, что извне планируется революция. Якобы мы этого хотим, и вы тоже хотите. Всё это делается для того, чтобы привести страну к моменту, когда потребуется применить силу — хотя я уверена, что они не смогут этого сделать. Однако они рассчитывают на то, что смогут легитимно использовать силу.



Когда ты уступаешь своему врагу всё, когда идёшь на немыслимые уступки по всем направлениям, делаешь это в отношении РФ, которую мы все хорошо знаем… Ты лишь разжигаешь её аппетит, и ничего больше. И когда этот аппетит разожжён, и рядом с тобой нет ни одного друга, ты оказываешься в полной изоляции. Если это не является провокацией к войне, то я не знаю, что такое политика мира», — заявила президент Саломе Зурабишвили.





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