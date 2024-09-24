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Представители ПАСЕ встретились с лидерами грузинской оппозиции
24.09.2024 19:09
Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, находящиеся с визитом в Грузии, встретились с местной оппозицией. Встреча прошла за закрытыми дверьми, однако оппоненты властей сообщили журналистам, что общались с гостями о на тему предвыборной обстановки, а также об ограничении права на свободу слова и выражения мнения. Одна из лидеров «Единства» Тамар Кордзая еще до начала встречи заявила:
«Мы обязательно расскажем, как (власти) тотально пытаются ограничить свободу слова в период выборов, расскажем про нападения, которые происходят на представителей неправительственных организаций, членов политических партий. Физическое насилие не способствует справедливой и свободной избирательной среде».
«Оценки со стороны партнёров были очень суровыми», заявила оппозиционный депутат, участник встречи Хатия Деканоидзе:
«На встрече мы коснулись вопроса использования Антикоррупционного бюро в качестве механизма наказания конкретных оппозиционных партий, неправительственных организаций и депутатов…
Это наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прекрасно осведомлена о проблемах Грузии. Один из наших коллег прямо сказал, что, если Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» продолжат оказывать давление и активизировать российское влияние, Грузия станет Беларусью. Это были прямые слова, которые мы услышали от одного из наших коллег.
Они также выразили готовность к тому, чтобы зафиксировать и оценить все нарушения, которые происходят в предвыборный период, или произойдут в день выборов или после выборов», — заявила Хатия Деканоидзе.
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