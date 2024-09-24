

Представители парламентского большинства встретились с членами предвыборной наблюдательной миссии ПАСЕ

24.09.2024 20:02





Представители парламентского большинства Гиви Миканадзе, Мака Бочоришвили и Леван Карумидзе встретились с членами предвыборной наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, посетившей Грузию.



Как заявила после встречи председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили, члены миссии находятся в Тбилиси по приглашению властей Грузии.



«Их главная цель — ознакомиться с предвыборной средой, выслушать различные политические партии и сделать дальнейшие оценки предвыборной среды. Мы предоставили им информацию о том, как проходит предвыборная кампания, с какими проблемами мы сталкиваемся в этом процессе, и, конечно же, ответили на вопросы, которые у них возникали относительно выборов и политических процессов в целом», — заявила Мака Бочоришвили.





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