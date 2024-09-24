

НПО и оппозиция обвиняют Антикоррупционное бюро в превышении своих полномочий

24.09.2024 20:45





Решение Антикоррупционного бюро признать две организации гражданского общества «субъектами с заявленной избирательной целью» и ввести в отношении них ограничения, предусмотренные Органическим законом Грузии «О политическом объединении граждан», вызвало резкую критику со стороны гражданского общества и оппозиции, по заявлению которых, бюро превысило свой мандат и превратилось в инструмент подавления инакомыслия в руках правящей партии.



«Вместо быстрого ввода в действие российского закона был задействован механизм бюро по ограничению деятельности и свободы слова организаций», – пишет в Facebook глава Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Нона Курдованидзе.



«Решение антикоррупционного бюро вышло за рамки закона», – пишет она, отмечая, что мандат бюро распространяется на мониторинг финансовой деятельности политических объединений граждан и лиц с заявленными избирательными целями, а неправительственные организации не имеют ни «заявленных избирательных целей», ни желания прийти к власти путем участия в выборах.



«Международная прозрачность – Грузия», ставшая одной из мишеней Антикоррупционного бюро, заявила, что решение «лишено правовых оснований». Организация и ее директор «были и остаются приверженцами европейского выбора Грузии», – заявила «Международная прозрачность – Грузия», добавив: «мы действуем в рамках Конституции Грузии».



АМЮГ и Международное общество за справедливые выборы и демократию опубликовали совместное заявление, в котором назвали решение бюро «незаконным» и отметили, что оно «создает опасный прецедент для его использования для непропорционального ограничения свободы слова и выражения мнений».



«Сегодня мы находимся в такой ситуации, что нам действительно приходится выбирать, на чьей стороне встанет Грузия, и я уверена, что Грузия встанет на сторону цивилизованных стран», – сказала Нана Махарадзе, соучредитель движения «Выбирай Европу». «Грузия выберет Европу, европейское будущее, и это так и будет».



Отклики оппозиции и правящей команды

Представители оппозиции также раскритиковали решение бюро. «На самом деле Антикоррупционное бюро было создано не для того, чтобы контролировать политические финансы всех партий, а для того, чтобы быть инструментом в руках мечты», – заявила Натиа Мезвришвили из партии «За Грузию».



«(Бюро) преследует оппозиционеров и представителей неправительственных организаций. Здесь действительно нужно поставить вопросы относительно независимости Раждена Купрашвили», – заявила лидер партии «За народ» Анна Долидзе.



Представители правящей партии также выступили с заявлениями в защиту решения бюро. «Мы неоднократно говорили, что эти люди (руководители «Международной прозрачности – Грузия» и «Выбирай Европу») принимают непосредственное участие в предвыборной кампании, поддерживают (оппозиционные) политические партии и делают все против «Грузинской мечты» и самое главное, против грузинского народа», – заявил депутат от «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе.



Еще один депутат «Грузинской мечты», Рати Ионатамишвили, председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции, сказал: «эти люди являются политическими НПО, они не заинтересованы в защите гражданских прав, чему в идеале должна служить неправительственная организация, а их интересует только политическая и радикальная повестка дня. Они ничем не отличаются от т.н. политиков, от представителей радикальной оппозиции и что это целый организм, наше общество об этом прекрасно знает».



Источник: Civil Georgia

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