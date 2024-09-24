

Кобахидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы

24.09.2024 21:08





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аланом Берсе. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства.



По данным пресс-службы, на встрече, прошедшей в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, глава правительства поздравил Алана Берсе с избранием на пост генерального секретаря Совета Европы и пожелал успехов.



Разговор коснулся плодотворного сотрудничества Грузии и Совета Европы и значительного вклада организации в реализацию реформ и европейскую интеграцию страны.



«Внимание было уделено ситуации на оккупированных территориях и политике правительства Грузии в направлении мирного разрешения конфликта, а также важности повышения эффективности действующих международных механизмов.



На встрече также обсуждались вызовы, стоящие перед международным сообществом, в том числе, в плане безопасности. Подчеркнута необходимость совместных усилий в процессе борьбы с ними и отмечено, что альтернативы миру нет», - говорится в информации.





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