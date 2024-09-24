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Кобахидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы
24.09.2024 21:08
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аланом Берсе. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства.
По данным пресс-службы, на встрече, прошедшей в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, глава правительства поздравил Алана Берсе с избранием на пост генерального секретаря Совета Европы и пожелал успехов.
Разговор коснулся плодотворного сотрудничества Грузии и Совета Европы и значительного вклада организации в реализацию реформ и европейскую интеграцию страны.
«Внимание было уделено ситуации на оккупированных территориях и политике правительства Грузии в направлении мирного разрешения конфликта, а также важности повышения эффективности действующих международных механизмов.
На встрече также обсуждались вызовы, стоящие перед международным сообществом, в том числе, в плане безопасности. Подчеркнута необходимость совместных усилий в процессе борьбы с ними и отмечено, что альтернативы миру нет», - говорится в информации.
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