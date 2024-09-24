

Sky News: в Россию через Грузию перевозят автомобили в обход санкций

24.09.2024 22:05





Несмотря на санкции, дорогостоящие автомобили попадают в Россию через Грузию, сообщает британский телеканал Sky News. В ходе расследования журналисты канала обнаружили «сложную схему»: одной группе людей поручено перевезти автомобили из автосалонов Тбилиси, портов Поти или Батуми к российской границе, а именно к пункту пропуска «Ларс».



«После доставки машин на пограничный пункт их оставляют там на несколько дней, пока оформляется соответствующая документация. С документацией есть свои проблемы: после введения санкций против России со стороны европейских стран Грузия ввела собственные запреты на отправку автомобилей в Россию, однако некоторые способы перевозки автомобилей через границу все же существуют.



Один из способов – зарегистрировать и оформить транспортные средства в Армении, где им присваиваются транзитные регистрационные номера, а затем их доставляют на КПП «Ларс». Поскольку граждане Грузии могут въезжать в Россию без визы (и наоборот), проехать на машине через границу становится очень легко», — сообщает телеканал.



Sky News указывает, что с помощью этого метода нельзя обвинить человека, который переправляет автомобиль в Россию, в совершении какого-либо конкретного преступления, но вся схема является способом избежать санкций. Также автомобили, перевезенные таким способом в Россию, не фигурируют в таможенных данных.



Отмечается, что таким образом в Россию попадают люксовые модели BMW, Lexus, Mercedes, Range Rover, Porsche и Lamborghini.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





