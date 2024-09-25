

Приглашение премьер-министра Грузии на прием Джо Байдена отменено - «Голос Америки»

25.09.2024 10:30





Президент США Джо Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников ООН на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября.



Как стало известно «Голосу Америки», Ираклий Кобахидзе, возглавляющий грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, изначально значился в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение. Информацию об отмене приглашения подтвердили «Голосу Америки» высокопоставленный представитель администрации и еще один источник в Конгрессе.



Кроме того, наряду с отменой приглашения премьер-министра, администрация также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией и встречи с премьер-министром Кобахидзе. От встречи отказался и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



Еще один высокопоставленный представитель администрации США в беседе с «Голосом Америки» по этому поводу добавил, что «недавние действия и заявления грузинского правительства свидетельствуют о шокирующем неуважении к демократии и воле грузинского народа». Однако он воздержался рассказывать о деталях отдельных дипломатических переговоров.



«Голосу Америки» также стало известно, что причиной этого шага стали антидемократическое поведение грузинского правительства и ряд шагов, в том числе принятие закона о т.н. иностранных агентах, действия Антикоррупционного бюро против неправительственных организаций – «Международная прозрачность – Грузия» и «Выбирай Европу», а также заявления правящей силы о запрете оппозиционных партий.



По информации «Голоса Америки», последняя коммуникация с правительством Грузии не вселило в американскую администрацию надежды на то, что Тбилиси изменит свой курс. Наоборот, шаги, предпринятые правительством Грузии, убеждают администрацию в том, что она полна решимости игнорировать евроатлантическую интеграцию Грузии и волю грузинского народа.





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