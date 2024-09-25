

Правительство Иванишвили борется как с населением внутри страны, так и с миллионом иммигрантов - Чихладзе

25.09.2024 11:53





«Правительство Иванишвили борется как с населением внутри страны, так и с миллионом иммигрантов, нашедших убежище в Евросоюзе и США», — говорит один из лидеров «Единства-Национального движения» Серго Чихладзе.



Комментируя проблемы, с которыми могут столкнуться иммигранты, желающие принять участие в предстоящих выборах, оппозиционер заявил, что власти знают о том, что подавляющее большинство иммигрантов не поддержат «Мечту», поэтому создают искусственные барьеры:



«У нас есть власть в лице Иванишвили и его правительство, которое борется как против населения внутри страны, так и против миллионов иммигрантов, нашедших убежище в Евросоюзе и США. Правительство делает все, чтобы изолировать этих людей, отрезать их от родины, и правительство знает, что большая часть из них, абсолютное большинство, не будет голосовать за «Мечту», из-за которой они бежали из страны, их политика вынудила их покинуть страну, чтобы заработать на жизнь.



Поэтому создаются всевозможные препятствия для ограничения избирательных прав иммигрантов, чтобы максимально сократить избирательные процессы. Это рутинное давление на иммигрантов и марш против их фундаментального права, права голоса, является преступлением со стороны правительства». — сказал Чихладзе.





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