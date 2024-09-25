

Праздник «Тбилисоба» пройдет 5-6 октября

25.09.2024 12:09





Народный праздник «Тбилисоба» пройдет 5-6 октября.



Как отметил на заседании правительства мэрии Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе, мероприятия пройдут в двух местах — в парке Рике и на площади Орбелиани.



«Каждый год мы отмечаем дни нашей прекрасной столицы. В этом году «Тбилисоба» пройдет 5-6 октября. Мероприятия пройдут в парке Рике и на площади Орбелиани. Планируются очень интересные мероприятия, о которых мы скоро предоставим общественности подробную информацию. А пока давайте отметим 5 и 6 октября и вместе отпразднуем Тбилисоба», — сказал Каха Каладзе.





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