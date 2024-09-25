

Чихладзе: Ираклий Кобахидзе не скажет ничего такого, что отвечает интересам грузинского народа

25.09.2024 12:44





Это не является неожиданным, потому что тем людям и тем лидерам, которые обедняют, изолируют народ, не место рядом с мировыми лидерами и цивилизованным миром, - заявил член «Единства – Национального движения» Серго Чихладзе, комментируя информацию о том, что администрация президента США отменила приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием президента Джо Байдена.



«Это не является неожиданным, потому что тем людям и тем лидерам, которые обедняют свой народ, вовлечены в коррупцию, изолируют свой народ и действуют против интересов грузинского народа, не место рядом с мировыми лидерами и цивилизованным миром. Поэтому здесь нет ничего удивительного, однако хорошо то, что через 31 день закончится это кобахидзество, гарибашвилство, папуашвилство и этот грузинский позор. Через 31 день в Грузии будет власть, действительно представляющая грузинский народ», - заявил Чихладзе.



Он также сказал об обсуждении двухпартийного законопроекта, «Акта грузинского народа» на запланированной встрече в комитете по международным отношениям Сената США.



«Это рука помощи, протянутая американским народом, уникальный шанс получить свободную торговлю с США, миллиарды долларов инвестиций в Грузию и безвизовый режим для Грузии. Обсуждение этой уникальной возможности начинается сегодня в Сенате США. На этом фоне контрастирует нахождение антигрузинского Ираклия Кобахидзе», - заявил Серго Чихладзе.



Что касается выступления премьер-министра Грузии в ООН, то, по словам Серго Чихладзе, Ираклий Кобахидзе не скажет ничего такого, что отвечает интересам грузинского народа.



«Если Кобахидзе и станет что-то озвучивать, то это опять-таки будет ориентировано на одного человека, Бидзину Иванишвили и его интересы, а не, к сожалению, на интересы Грузии и грузинского народа. Ираклий Кобахидзе, как и все его правительство, является антигрузинским, антинародным правительством», - заявил Чихладзе.





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