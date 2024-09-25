

Папуашвили: Америке стоит поучиться гостеприимству у грузинского народа

25.09.2024 12:45





Член политсовета «Грузинской мечты» и председатель парламента Шалва Папуашвили подтверждает, что приглашение Ираклия Кобахидзе на прием к президенту США Джо Байдену было отменено, и называет это действие несерьезным.



Как заявил журналистам Папуашвили, подобные действия Соединённых Штатов Америки являются показателем того, насколько плачевном состоянии находится грузинская оппозиция.



«Приглашение, отправленное ими, было отозвано на следующий день. Такое поведение несерьезно. Прежде всего, это оскорбление Америки и американского народа, которое мы увидели в таком поведении администрации.



С другой стороны, необъяснимые и тяжелые действия – прямой показатель состояния оппозиции в Грузии. Положение оппозиции настолько плачевно, что даже администрация США не чурается каких-либо нестандартных действий, чтобы как-то подтолкнуть оппозицию, чтобы дать ей тему для разговора. К сожалению, это тоже одно из проявлений вмешательства во внутреннюю политику страны.



Я никак не могу оценить такое поведение. Американская администрация уже столько лет называет нас стратегическим партнером, и им стоит хотя бы поучиться гостеприимству у грузинского народа», — сказал Шалва Папуашвили.



Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, участвующих в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября. По информации «Голоса Америки», Ираклий Кобахидзе, возглавляющий делегацию Грузии в Генассамблее ООН, изначально был в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение. Кроме того, как сообщает «Голос Америки», наряду с отменой приглашения премьер-министра, администрация также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией.





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