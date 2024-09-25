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Лидер партии «Ахали» отказался быть в избирательном списке коалиции - уступил место «новым людям»


25.09.2024   14:13


«Меня не будет в избирательном списке, несмотря на то, что я лидер коалиции, я считаю, что должен оставаться лидером партии, коалиции», — заявил лидер партии «Ахали» Ника Гварамия.

По словам Гварамия, он по-прежнему остается руководителем предвыборной кампании и лидером коалиции, хотя и считает, что путь в парламент должны открыть новые люди.

Кроме того, по словам Ники Гварамия он считает Элене Хоштария, Нику Мелия и Зураба Джапаридзе новыми людьми.

«Меня не будет в избирательном списке, хотя я и являюсь лидером коалиции, но считаю, что должен оставаться лидером партии и коалиции и сделать все, чтобы сменить режим Бидзины Иванишвили. Я хочу проложить путь новым людям в парламент. Давайте дадим широкий путь новым политическим акторам», — заявил Гварамия.

Гварамия отметил, страну, правительство должны взять на себя люди, которые не будут уязвимы для пропаганды и которые будут определять новые пути.

«Лидеры моей коалиции Ника, Элене и Зура, хоть и давно в политике, но не входили ни в одно правительство, поэтому я четко и решительно считаю их новыми людьми, доверяю им до конца», — заявил Гварамия.


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