

Клуб Bassiani отменяет вечеринку в поддержку парламентских выборов в Грузии 26 октября

25.09.2024 14:23





Тбилисский клуб Bassiani объявил об отмене вечеринки, запланированной на 25 октября, призывая своих фанатов активно участвовать в предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 26 октября. Это решение было озвучено через Instagram 24 сентября.



Причины Отмены



Bassiani обосновал своё решение необходимостью мобилизации общества в ответ на текущую политическую ситуацию в Грузии, призывая к действиям против деструктивной социально-экономической и культурной политики. В заявлении клуба подчёркивается, что страна столкнулась с экзистенциальным кризисом, который требует незамедлительного вмешательства:



— «Общество, находящееся на пороге экзистенциального кризиса, должно поднять свой голос и действовать, чтобы радикально изменить регрессивную, разрушительную политику, которая привела к бедности, миграции и отчаянию».



Критика правящей партии «мечта» [миллиардера Б.Иванишвили]

Клуб Bassiani, наряду с другими известными заведениями Тбилиси, такими как Left Bank, TES и KHIDI, открыто критикует правящую партию «Грузинская мечта». Эти клубы уже сыграли важную роль в протестах против закона об «иностранных агентах», принятого в мае 2023 года.



Bassiani призвал бороться с ультраправым популизмом, фашистской риторикой, политической гомофобией и гендерным насилием:



— «Поднимите свой голос против ультраправого популизма, фашистской риторики, ненавистнических высказываний, ‘иностранных агентов’ и анти-ЛГБТК+ законов».



Особое внимание было уделено убийству трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, что клуб назвал результатом политической гомофобии и насилия.



Призыв к действию



Клуб акцентировал внимание на необходимости противостоять российскому влиянию, дезинформации и пропаганде, а также защищать демократию, европейскую интеграцию и суверенитет страны. В заявлении говорилось:



— «Не допустите укоренения российской политики аннексии и оккупации, возобновите отношения с Украиной и остановите откат страны от европейского пути».



Bassiani также подчеркнул важность борьбы за трудовые права, социальную справедливость, доступное образование и здравоохранение, а также свободный культурный процесс.





Поддержка социальной борьбы



Клуб выразил солидарность с пострадавшими от политической системы «мечты» и призвал к активному участию в выборах, которые он назвал решающими для будущего страны. В завершении поста было объявлено, что намеченная на 25 октября клубная ночь не состоится:



— «В знак солидарности с обществом и ради мобилизации на выборах Bassiani решил отменить вечеринку 25 октября».



Это решение Bassiani отражает стремление клуба и его сообщества играть активную роль в борьбе за демократию и социальную справедливость в Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





