

США объяснили отмену приглашения Кобахидзе на прием Байдена

25.09.2024 15:24





Посольство США в Грузии подтверждает, что администрация Байдена отказалась от встреч с грузинской делегацией и отменила приглашение премьер-министра Ираклия Кобахидзе на прием. Об этом Netgazeti сообщили в Посольстве США.



«Администрация Байдена отменила приглашение премьер-министра Кобахидзе на ежегодный прием Генассамблеи ООН и отказалась встретиться с грузинской делегацией из-за антидемократических действий грузинского правительства, дезинформации и негативной риторики в адрес США и Запада», — говорится в сообщении.



Напомним, президент США Джо Байден отменил приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием 25 сентября, где встречаются мировые лидеры и высокопоставленные представители ООН. Наряду с отменой приглашения премьер-министра, администрация также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией и встречи с премьер-министром Кобахидзе. От встречи отказался и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Голосу Америки» стало известно, что причиной этого шага стали антидемократическое поведение грузинского правительства и ряд шагов, в том числе принятие закона о т.н. иностранных агентах, действия Антикоррупционного бюро против неправительственных организаций – «Международная прозрачность – Грузия» и «Выбери Европу», а также заявления правящей силы о запрете оппозиционных партий.



По информации «Голоса Америки», последняя коммуникация с правительством Грузии не вселила в американскую администрацию надежды на то, что Тбилиси изменит свой курс. Наоборот, шаги, предпринятые правительством Грузии, убеждают администрацию в том, что она полна решимости игнорировать евроатлантическую интеграцию Грузии и волю грузинского народа.





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