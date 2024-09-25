

Самадашвили: США отказались от сотрудничества с правительством Иванишвили

25.09.2024 15:37





«Америка окончательно отказалась от любого шанса на сотрудничество с правительством Иванишвили», — так один из лидеров «Сильной Грузии» Саломе Самадашвили комментирует отмену приглашения Ираклия Кобахидзе на прием к президенту США Джо Байдену.



«На прием приглашены практически все, включая представителей стран, которые могут не быть стратегическими союзниками Штатов, а отмена приглашения означает, что официально нынешнее правительство Грузии перешло в ряды таких стран, как Россия, Иран, Венесуэла и других государств, находящихся в прямых антагонистических отношениях со Штатами.



Другими словами, это фактически означает, что Америка отказалась от любого шанса на сотрудничество с правительством Бидзины Иванишвили», — сказала Самадашвили.



Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, участвующих в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября. По информации «Голоса Америки», Ираклий Кобахидзе, возглавляющий делегацию Грузии в Генассамблее ООН, изначально был в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение. Кроме того, как сообщает «Голос Америки», наряду с отменой приглашения премьер-министра, администрация также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией.





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