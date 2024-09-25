

Завтра истекает срок подачи избирательных списков

25.09.2024 15:43





26 сентября – последний день подачи партийных списков политическими объединениями, зарегистрированными к парламентским выборам.



Не позднее второго дня после подачи в ЦИК Грузии заявления о регистрации кандидатов в члены парламента, должностные лица, определенные Избирательным кодексом, должны уйти в отставку и быть освобожденными от должностей. Для этого у них есть время до 28 сентября включительно.



Соответствующий правовой акт об отставке и освобождении от должности должен быть незамедлительно представлен в избирательную комиссию. В противном случае лицу будет отказано в регистрации кандидатом в депутаты парламента, а если регистрация была произведена – регистрация отменяется.



Для участия в выборах 26 октября зарегистрировались 25 партий.



Политические партии имеют возможность подать избирательные списки в ЦИК в электронном виде.





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