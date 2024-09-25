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Завтра истекает срок подачи избирательных списков


25.09.2024   15:43


26 сентября – последний день подачи партийных списков политическими объединениями, зарегистрированными к парламентским выборам.

Не позднее второго дня после подачи в ЦИК Грузии заявления о регистрации кандидатов в члены парламента, должностные лица, определенные Избирательным кодексом, должны уйти в отставку и быть освобожденными от должностей. Для этого у них есть время до 28 сентября включительно.

Соответствующий правовой акт об отставке и освобождении от должности должен быть незамедлительно представлен в избирательную комиссию. В противном случае лицу будет отказано в регистрации кандидатом в депутаты парламента, а если регистрация была произведена – регистрация отменяется.

Для участия в выборах 26 октября зарегистрировались 25 партий.

Политические партии имеют возможность подать избирательные списки в ЦИК в электронном виде.


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