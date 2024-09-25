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В МИД опровергли информацию об отставке посла Грузии в США
25.09.2024 15:48
В Министерстве иностранных дел Грузии не подтверждают информацию об отставке посла Грузии в США Давида Залкалиани.
Как сообщают в МИД, информация не соответствует действительности.
«Информация об отставке Давида Залкалиани с должности не соответствует действительности», - заявили в МИД.
Для справки, согласно информации, распространенной в СМИ, посол Грузии в США Давид Залкалиани подал в отставку. Как отмечается в сообщении «Мтавари архи» («Главного канала»), Давид Залкалиани принял решение покинуть свой пост после того, как у него возник конфликт с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, находившимся с визитом в США. По имеющимся информации, конфликт между послом и премьером последовал за отменой встреч с администрацией президента США.
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