

Каладзе обвинил Байдена в поддержке оппозиции в Грузии

25.09.2024 16:30





Даже если сам Байден приедет в Грузию и напрямую включится в избирательную кампанию, этой радикальной оппозиции все равно ничего не поможет, - так отреагировал мэр Тбилиси Каха Каладзе на отмену приглашения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.



Как отметил Каладзе, этим решением в США попытались помочь оппозиции, находящейся на грани жизни и смерти.



«Отменено приглашение на прием. Сначала было отправлено приглашение, затем было принято решение как-нибудь помочь этими действиями радикальной оппозиции, которая находится на грани жизни и смерти и еле дышит. Я вам одно скажу: Даже если сам Байден приедет в Грузию и напрямую включится в избирательную кампанию, этой радикальной оппозиции все равно ничего не поможет», - заявил Каладзе.



По оценке мэра Тбилиси, «сегодня в стране нет оппозиции».



«Иностранные силы пытаются прямо в посольствах планировать различные кампании, что и как должно быть сделано… Посмотрите на представленный оппозиционный радикальный спектр, они не разговаривают с людьми, проводят предвыборные кампании в посольствах и для иностранцев. Будущее и судьбу этой страны решает грузинский народ. Время, когда извне поступали указания, как должна действовать власть, кануло в прошлое. Власти Грузии действуют согласно указаниям грузинского народа. Мы всегда будем защищать свои интересы. «Второго фронта» не будет и не может быть, опять-таки с учетом интересов страны, и страна не присоединится к санкциям», - заявил Каладзе.



Президент США Джо Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников ООН на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября. Согласно информации, распространенной «Голосом Америки», Ираклий Кобахидзе, возглавляющий грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, изначально значился в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение. Кроме того, по информации «Голоса Америки» наряду с отменой приглашения премьер-министра, администрация также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией и встречи с премьер-министром Кобахидзе. От встречи отказался и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





