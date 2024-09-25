

Джапаридзе: По версии Антикоррупционного бюро в Грузии, Тейлор Свифт и Роберт Де Ниро тоже являются политическими деятелями

25.09.2024 16:35





По заявлению одного из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе, глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили занимается не выявлением фактов коррупции, а преследованием оппозиционных партий и неправительственных организаций.



По его словам, Ражденом Купрашвили управляет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Хотелось бы оценить Раждена Купрашвили, который занимается не выявлением фактов коррупции, а преследованием оппозиционных партий, вмешательством в их личную жизнь. Также его отличает преследование неправительственных организаций. По его логике, политическим актором следует считать любого человека, поддерживающего ту или иную политическую силу. Например: в США есть такой актер Роберт Де Ниро. Согласно Купрашвили, Роберт Де Ниро тоже является политическим актором. А также Тейлор Свифт, которая недавно поддержала одного из кандидатов. Речь идет о человеке, у которого нет никакой своей воли, и им управляет премьер-министр Ираклий Кобахидзе, задача которого - использовать Антикоррупционное бюро для преследования людей с иными взглядами, а не для выявления фактов коррупции», - заявил Бадри Джапаридзе.





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