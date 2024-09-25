

Анна Долидзе: Налог на игорный бизнес должен быть увеличен до 25%

25.09.2024 16:36





«Мы продолжаем борьбу с казино для правильного европейского развития и процветания нашей нации», — заявила на брифинге, посвященном игорному бизнесу, одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе.



По ее словам, в то время как оборот превышает 50 миллиардов, в бюджет Грузии от казино, игровых клубов, онлайн-казино поступают скудные средства.



«Нас часто спрашивают, как мы собираемся обеспечить пенсии в 1000 лари, всеобщее бесплатное питание в школах или даже строительство современных общежитий для молодежи. Именно через более серьезное и строгое налогообложение казино. Сегодня в Грузии в то время как оборот превышает 50 миллиардов, в бюджет Грузии от казино, игровых клубов, онлайн-казино поступают скудные средства. Мы увеличим налог на казино и настольные игры с 15% до 25%. Это даст нам возможность ввести в бюджет Грузии в 2025 году один миллиард лари вместо сегодняшних копеек. Именно отсюда будут финансироваться все необходимые программы, которые нам нужны для достойных граждан, для достойной жизни», — заявила Анна Долидзе.







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