

Экс-президент Грузии присоединяется к коалиции «Сильная Грузия»

25.09.2024 19:49





Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединяется к коалиции «Сильная Грузия». Ожидается, что информация о его вступлении в коалицию будет объявлена сегодня, сообщает «NetGazeti».



До этого генеральный секретарь партии «Лело» Ираклий Купрадзе разместил в соцсети фотографию с подписью «Впереди только победа». На фотографии, сделанной в неформальной обстановке, можно увидеть Георгия Маргвелашвили, Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Пикрию Чихрадзе, Давида Гамкрелидзе и Давида Раквиашвили.



Напомним, переговоры об объединении коалиции «Сильная Грузия» и партии Георгия Гахария «За Грузию» завершились безрезультатно. Переговоры проводились при посредничестве президента Саломе Зурабишвили.



В коалицию «Сильная Грузия» входят «Лело», «Граждане», «Площадь Свободы» и партия Анны Долидзе «Для народа».





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